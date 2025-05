Sud De Molli THEA | Se cresce il Mezzogiorno crescono l’Italia e l’Ue Il nemico? Il ‘malpancismo’

Il Sud Italia rappresenta una chiave cruciale per la crescita dell’intero Paese e dell’Unione Europea. Un potenziale immenso, capace di influenzare positivamente l’intera area del Mediterraneo, con i suoi 1,3 miliardi di persone e 13 trilioni di dollari di PIL. Tuttavia, il vero ostacolo a questo progresso è il "malpancismo", che alimenta pessimismi e sfiducia.

“Se cresce il Sud, cresce il Paese, cresce l’Europa, cresce tutta l’area del Mediterraneo allargato che è fatta di 1.300.000.000 di persone e 13 trilioni di dollari di Pil. Pensate che magnete immenso di sviluppo. Il nemico numero uno sono i malpancisti, i gufi, i negativi, quelli per cui non va mai bene niente”. Così Valerio De Molli, Managing Partner and Ceo di The European House Ambrosetti, a margine dell’evento in corso a Sorrento dal titolo ‘Verso Sud: Forum Internazionale del Mediterraneo’. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sud, De Molli (THEA): “Se cresce il Mezzogiorno crescono l’Italia e l’Ue. Il nemico? Il ‘malpancismo’”

Ne parlano su altre fonti

Sud, De Molli (THEA): “Nel Mezzogiorno vitalità anche in dimensioni imprenditoriali medio piccole”

Si legge su msn.com: “Il mantra di THEA è da sempre senza imprenditori non c’è crescita e non c’è futuro. Nel settore manifatturiero al Sud troviamo il segno più davanti in tutte le regioni tranne il Molise, vuol dire che ...

Sud, De Molli (THEA): "Se cresce il Mezzogiorno crescono l'Italia e l'Ue. Il nemico? Il 'malpancismo'"

Lo riporta stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) "Se cresce il Sud, cresce il Paese, cresce l'Europa, cresce tutta l'area del Mediterraneo allargato che è fatta di 1.300.000.000 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

In Europa allerta Coronavirus : Mortalit? in Italia cresce +23%

L'Europa deve prepararsi al meglio per uscire dalle nuove e rigorose misure di contenimento della seconda ondata di coronavirus: questo l'appello dell'Ocse nella presentazione a Parigi del dossier 'Health at a Glance Europe 2020 '.