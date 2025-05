Sud De Molli THEA | Nel Mezzogiorno vitalità anche in dimensioni imprenditoriali medio piccole

Nel Mezzogiorno, le piccole e medie imprese rappresentano una forza vitale per lo sviluppo. THEA sostiene che senza imprenditori non ci sia crescita, e i dati nel settore manifatturiero confermano questa tesi, evidenziando segnali positivi di investimento in quasi tutte le regioni, ad eccezione del Molise. Un chiaro indicatore di uno spirito imprenditoriale resiliente e dinamico.

“Il mantra di THEA è da sempre senza imprenditori non c’è crescita e non c’è futuro. Nel settore manifatturiero al Sud troviamo il segno più davanti in tutte le regioni tranne il Molise, vuol dire che c’è vitalità e ci sono investimenti. Un primo segnale sotto traccia che dimostra questo spirito in controtendenza con quanto sta avvenendo al Nord”. Lo ha dichiarato Valerio De Molli, Managing Partner and Ceo di The European House Ambrosetti a margine dell’evento in corso a Sorrento dal titolo ‘Verso Sud: Forum Internazionale del Mediterraneo’. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sud, De Molli (THEA): “Nel Mezzogiorno vitalità anche in dimensioni imprenditoriali medio piccole”

