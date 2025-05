Successo per il Maggio di arte e musica

Il Maggio Assaghese si anima con un weekend dedicato a arte, musica e gastronomia. Venerdì in piazza Risorgimento e sotto i portici del centro civico, il pubblico potrà gustare deliziose specialità di street food, divertirsi nell'area giochi e, a partire dalle 20.30, assistere al concerto live della tribute band "Vas...". Un evento da non perdere!

Il Maggio Assaghese entra nel vivo e si prepara a un fine settimana ricco di arte, musica e buon cibo. Venerdì prossimo in piazza Risorgimento e sotto i portici del centro civico ci saranno street food, area giochi con attrazioni e gonfiabili e, dalle 20.30, il concerto live con la tribute band "Vasco vs Ligabue". La festa continua sabato, prima con i sapori del cibo da strada e le attrazioni per i piccoli, poi, alle 18.30 con l’inaugurazione della mostra "Oltre il Colore: Percorsi Visivi", a cura di Maria Francesca Nobili e Simone Cigni. A seguire cena sotto le stelle e concerto live con "Pezza band - tribute 883 e Max Pezzali". Domenica altra giornata di festa dalle 10. Per concludere in bellezza il fine settimana, "Mary & The Quants" e la musica pop, rock’n’roll, surf, beat e rhythm’n ‘blues e swing. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Successo per il Maggio di arte e musica

Ne parlano su altre fonti

Musei in musica: il 18 maggio musica e arte si fondono al Novecento

Come scrive msn.com: Firenze, 14 maggio 2025 – Si intitola The Magic Music Planet, viaggio nel Novecento , l’ultimo appuntamento della primavera con Musei in Musica, il progetto, sviluppato da Fondazione Muse in collabora ...

Viaggio musicale tra arte, musica e tradizione: torna "Organi Vespera 2025"

targatocn.it scrive: Il primo appuntamento a Savigliano sabato 24 maggio nella chiesa di Sant'Andrea. Il giorno successivo ci si sposta a La Morra in quella di San Martino ...

Tattoo Kustom Show: il Molise ospita l’evento che unisce arte, musica e cultura

Si legge su ecoaltomolise.net: Dopo il primo grande successo dell’edizione 2024 ritorna, il prossimo 24 e 25 maggio, presso l’Auditorium Unità D’Italia di Isernia, […] ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.