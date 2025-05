Si è da poco conclusa la cerimonia istituzionale di passaggio di consegne con la Città di Taurianova che darà avvio al calendario di appuntamenti di Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025. La stessa si è tenuta presso la Sala Lisbona del Centro Congressi, in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, del Sindaco f.f. della Città di Subiaco Emanuele Rocchi e del Sindaco della Città di Taurianova Roy Biasi. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 maggio 2025, la Sala Lisbona del Centro Congressi, in occasione del Salone internazionale del Libro di Torino, ha ospitato la cerimonia istituzionale di passaggio di consegne con la Città di Taurianova che darà avvio al calendario di appuntamenti di Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025, alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli che, in una nota, ha dichiarato: “Il titolo di Capitale Italiana del Libro nasce dalla consapevolezza del valore identitario, delle radici culturali di cui siamo custodi, una responsabilità da vivere in un’ottica di tutela e promozione. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

