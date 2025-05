Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025 | la cerimonia con il ministro Giuli

Subiaco è ufficialmente la Capitale Italiana del Libro per il 2025. Giovedì 15 maggio, presso la Sala Lisbona del Centro Congressi, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne con Taurianova, alla presenza del Ministro Giuli, inaugurando un ricco calendario di eventi dedicati alla promozione della lettura e della cultura.

SUBIACO - Giovedi? 15 maggio 2025 la Sala Lisbona del Centro Congressi, in occasione del Salone internazionale del Libro di Torino, ha ospitato la cerimonia istituzionale di passaggio di consegne con la Citta? di Taurianova che dara? avvio al calendario di appuntamenti di Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025, alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli che, in una nota, ha dichiarato: "Il titolo di Capitale Italiana del Libro nasce dalla consapevolezza del valore identitario, delle radici culturali di cui siamo custodi, una responsabilita? da vivere in un'ottica di tutela e promozione. Con questo spirito oggi saluto la cerimonia istituzionale attraverso la quale la Citta? di Taurianova passa il testimone a quella di Subiaco, nella prestigiosa cornice del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Riporta iltempo.it: La sfida allora che Subiaco quale Capitale Italiana del Libro 2025 si pone, è quella di non restare sulla soglia ma di lasciare che quell’angelo ci prenda tra le braccia, per aiutarci a volare ...

Secondo msn.com: Domani pomeriggio, 15 maggio, al Salone del libro di Torino il passaggio ufficiale di “ Subiaco Capitale Italiana del libro 2025 “. Bando vinto dal Comune sublacense ...

msn.com scrive: (ANSA) - ROMA, 13 DIC - Subiaco, in provincia di Roma, è stata proclamata Capitale italiana del libro 2025. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso di una ...

