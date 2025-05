Google è al lavoro su una funzionalità di Chrome per Android che permette di riconoscere, copiare e incollare i codici OTP sui siti web. L'articolo Su Chrome per Android è in arrivo una comoda funzione per i codici OTP via SMS proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su Tuttoandroid.net

© Tuttoandroid.net - Su Chrome per Android è in arrivo una comoda funzione per i codici OTP via SMS