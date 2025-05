Studi dei medici nel seminterrato del municipio

Il consiglio comunale di Veduggio ha affrontato la questione della carenza di studi medici. Da febbraio, la chiusura degli ambulatori di via Sant'Antonio ha costretto i residenti a cercare assistenza sanitaria nei comuni limitrofi. La soluzione individuata dall'amministrazione guidata dal sindaco Luigi Dittonghi è la realizzazione di nuovi ambulatori al piano seminterrato del moderno municipio. Il sindaco ha rassicurato il consiglio, riportando l'impegno dei medici di base e dell'Asl "a fornire una copertura ambulatoriale a rotazione, dal lunedì al sabato, con due ambulatori per la medicina generale e uno dedicato alla pediatria". L'area individuata per i nuovi spazi sanitari è attualmente occupata dalla mostra permanente su Segantini, all'interno dello spazio Agrati. Le opere dell'artista troveranno una nuova collocazione nella biblioteca comunale, anch'essa situata nel palazzo municipale.

