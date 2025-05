Studenti con disabilità | i comuni non possono appellarsi alla scarsità di risorse hanno l’obbligo di garantire anche le ore di assistenza Sentenza

Dei genitori in qualità di rappresentanti legali dei propri figli minori, affetti da handicap grave ai sensi dell’art. 3, co. 3 della l.n. 10492 e iscritti presso le scuole statali dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, hanno impugnato il provvedimento con il quale un Comune ha disposto la decurtazione del 60% delle ore settimanali di assistenza specialistica indicate dai vari PEI, atteso che “i fondi disponibili non sono sufficienti ad assicurare tutte le ore”. Oltre all’annullamento della delibera di Giunta in parola, previa sua sospensione in sede cautelare, i ricorrenti hanno altresì chiesto l’accertamento del diritto dei loro figli a beneficiare, per intero, delle ore di assistenza ritenute necessarie dai GLO. L'articolo Studenti con disabilità: i comuni non possono appellarsi alla scarsità di risorse, hanno l’obbligo di garantire anche le ore di assistenza. 🔗Leggi su Orizzontescuola.it