Dopo le polemiche per il caso degli alunni trevigiani inginocchiati in moschea, fa discutere la lezione tenuta in una scuola primaria di Crema da un esponente della comunità islamica. La dura reazione della Lega 🔗Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Studenti a lezione di islam, scoppia il caso. "È indottrinamento"