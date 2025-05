STRISCIA LA NOTIZIA | FRANCESCA MANZINI SOSTITUISCE MICHELLE HUNZIKER PER UNA SERA

Sabato 17 maggio, Francesca Manzini torna al bancone di "Striscia la Notizia", sostituendo Michelle Hunziker, impegnata con la finale dell'Eurovision Song Contest. Insieme a Gerry Scotti, Manzini esprime la sua gioia nel rientrare in una "grande famiglia", promettendo momenti di intrattenimento e sorrisi ai telespettatori.

Sabato 17 maggio Michelle Hunziker è impegnata con la finale dell' Eurovision Song Contest e dietro al bancone di Striscia la notizia torna Francesca Manzini. Si ricompone per una sera la coppia formata da Francesca Manzini  e Gerry Scotti. «Sono entusiasta di tornare nella grande famiglia di Striscia e sono felice di farlo ancora una volta accanto al mio maestro Gerry Scotti», dichiara la conduttrice. E aggiunge: « Come ho scritto a Michelle, non sarò una sua sostituta, ma sarò Manzell Hunziker. Preparatevi: ci saranno tante sorprese e nuove imitazioni ». Michelle Hunziker  tornerà al timone del tg satirico da lunedì 19 maggio.

