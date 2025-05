Calci e pugni in faccia, telecamere spaccate e sequestrate, minacce di morte per Rajae Bezzaz e i suoi collaboratori portano ancora i segni della feroce aggressione subita per mano di una famiglia sinti nei pressi di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso. Rajae, dopo l’aggressione da parte di una famiglia sinti arriva la richiesta di una donna. A distanza di pochi giorni, in questo clima di solidarietà riconosciuta all’ inviata di Striscia, si è messa in contatto con il tg satirico una donna che porta lo stesso cognome del clan che ha aggredito Rajae e la sua troupe. “ Sono mortificata per quello che è successo. È disumano. Voi stavate facendo il vostro lavoro”, dichiara la donna che, temendo per la propria incolumità, preferisce apparire a volto coperto. E aggiunge: “ Il mio è un cognome molto pesante. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

Striscia La Notizia, dopo l'aggressione subita da Rajae, una donna si rivolge al tg satirico: "Aiutatemi a cambiare cognome"