Stretta dei carabinieri sulla sicurezza nei cantieri edili sospese cinque ditte e denunciati otto datori di lavoro

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Forlì-Cesena hanno intensificato i controlli sulla sicurezza nei cantieri edili, portando alla sospensione di cinque ditte e alla denuncia di otto datori di lavoro. Questa iniziativa sottolinea l'importanza di garantire condizioni lavorative sicure e di combattere le irregolarità nel settore edile.

Stretta sulla sicurezza nei cantieri edili da parte dei Carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Forlì-Cesena, con la collaborazione dei militari del Comando provinciale dei Carabinieri. Intensificati i controlli nel settore edile nell'ambito delle attività finalizzate a verificare.

Mistretta: Violazioni sulla sicurezza in cantiere, sanzioni per oltre 30 mila euro

Da 98zero.com: la mancata formazione degli lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed altro ancora. Occorre tuttavia precisare che tutti i lavoratori controllati sul posto dai Carabinieri, impegnati ...

Controlli nei cantieri del maceratese: sospese 9 attività e multe per 180mila euro per violazioni della sicurezza

Lo riporta gaeta.it: Nei primi mesi del 2025 i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Macerata, con il Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Venezia e il Comando Provinciale di Macerata, hanno sospeso 9 aziende e ...

Messina: sicurezza sul lavoro e controlli in un cantiere di Mistretta, sanzioni per oltre 30 mila euro

Scrive msn.com: Messina, prosegue l’attività di controllo nell’ambito delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati sul lavoro ...

