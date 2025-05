Strasburgo-Le Havre il pronostico di Ligue 1 | doppia combo intrigante

Nell'ultima giornata di Ligue 1, il match tra Strasburgo e Le Havre si preannuncia avvincente, nonostante i titoli siano già decisi. La lotta per le competizioni europee e per la salvezza rende questo incontro cruciale. Scopriamo insieme il pronostico per una doppia combo intrigante che potrebbe rivelarsi decisiva per entrambe le squadre.

Nonostante il titolo e i piazzamenti in Champions League siano stati già assegnati, sarà un’ ultima giornata di Ligue 1 molto interessante per la corsa sia alle altre competizioni europee sia alla salvezza. Proprio sotto questi due punti di vista assume una fondamentale importanza la sfida tra Strasburgo e Le Havre, che si disputerà domani, sabato 17 maggio, con fischio d’inizio alle ore 21, in contemporanea con le altre gare. Padroni di casa che si affacciano a quest’ultima partita al sesto posto in classifica, con la possibilità però di puntare anche alla quarta ed all’accesso in Europa League. Insieme allo Strasburgo, a quota 57 punti ci sono infatti anche Nizza e Lille, mentre a tre lunghezze di distanza troviamo il Lione, che deve sperare in un mezzo miracolo per un posto in una competizione continentale. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Strasburgo-Le Havre, il pronostico di Ligue 1: doppia combo intrigante

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pronostici Ligue 1, ultima giornata: cosa giocare in Lille-Reims

Come scrive corrieredellosport.it: Sulla carta la squadra di casa parte favorita ma c'è un esito che sembra particolarmente "adatto" per questa delicata sfida ...

Pronostici Ligue 1 10 maggio: in tanti con le spalle al muro

Si legge su ilveggente.it: Ligue 1, la penultima giornata si gioca tutta in contemporanea: in cinque sognano ancora un pass per la Champions League.

Pronostici Ligue 1 26 Aprile: Schedina 31ª Giornata

Da bottadiculo.it: Ecco quindi la presentazione delle singole gare di Ligue 1 ... posto condiviso con il Le Havre, a sole tre lunghezze dalla zona salvezza, contesto figlio di un attacco molto sterile che ha siglato 29 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le divise della Ligue 1 Uber Eats arrivano in Captain Tsubasa: Rise of New Champions

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare una nuova collaborazione tra la LFP (la lega calcistica professionale francese) e Captain Tsubasa: Rise of New Champions.