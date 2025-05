Stramaccioni avverte il Napoli | Il Parma ha due centravanti atipici

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore per Dazn, ha lanciato un avviso al Napoli in vista della sfida contro il Parma. Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha sottolineato che la partita sarà insidiosa, evidenziando le caratteristiche particolari dei due centravanti del Parma, Bonny e il loro gioco atipico per il contesto calcistico italiano.

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore tecnico per Dazn, ha parlato a radio Kiss Kiss Napoli sul prossimo incontro del Napoli a Parma:  «Questa giornata per l’Inter sarà una partita complicata e da seguire con molta attenzione. Il Parma ha due centravanti atipici per il nostro calcio, Bonny ha la fisicità di Pellegrino che gioca al suo fianco, è molto abile nel lavorare spalle alla porta. Il Napoli, qualora avesse Olivera centrale, potrebbe soffrire la fisicità dell’attaccante avversario anche se il giocatore azzurro è più veloce. Leggi anche: Napoli, i tifosi parlano di festa ma a Castel Volturno gruppo sereno e soprattutto concentrato Questo scudetto dipenderà da tutta la squadra azzurra, non dai singoli, da Mctominay a Neres passando da Raspadori e Lukaku. Avere Neres in panchina significa avere una grande soluzione: gli uno contro uno sulla fascia diventano molto interessanti». 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Stramaccioni avverte il Napoli: «Il Parma ha due centravanti atipici»

