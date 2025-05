Strage di Monreale il padre di Lino Celesia | Quello del ciondolo non è mio figlio la sua morte è stata vana

La strage di Monreale ha lasciato cicatrici profonde, e il padre di Lino Celesia esprime il suo straziante dolore: "Il ragazzo del ciondolo non è mio figlio. La sua morte è stata vana." Le parole si trasformano in un grido di giustizia, per fermare l'uso strumentale della memoria e alleviare il tormento di una famiglia sconvolta.

"Non è mio figlio quello del ciondolo che portava al collo il terzo fermato per la strage di Monreale. Perché si continua a tirare in ballo una persona uccisa senza alcun motivo? Così non si fa altro che aumentare il dolore della mia famiglia che non potrà mai dimenticare una perdita così.

La strage di Monreale e quel filo sottile che la lega all’omicidio Celesia, caccia aperta ad altri quattro giovani

Si legge su blogsicilia.it: Mattia Conti, l'ultimo fermato, secondo i testimoni indossava la collana di Lino Celesia, il giovane che è stato ucciso nel dicembre 2023 a colpi di pistola di fronte la discoteca Notr3 di via Pasqual ...

Monreale, “senza casa e violento”: il 19enne e il ragazzo vivo per miracolo

Lo riporta livesicilia.it: PALERMO – Un giovane “senza fissa dimora”, di “indole estremamente violenta” e “incapace di porre freno, da solo, ai propri impulsi criminali”. Così il giudice per le indagini preliminari Ivana ...

"Sono molto dispiaciuto", ma il terzo indagato per la strage di Monreale resta in silenzio davanti al gip

Scrive palermotoday.it: Mattias Conti, 19 anni, fermato ieri per il triplice omicidio del 27 aprile ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida del fermo. Ha solo detto che spera che ...

Chi è Salvatore Calvaruso, il 19enne dello Zen reo confesso della strage di Monreale

Salvatore Calvaruso, 19 anni, cresciuto nel quartiere Zen di Palermo, è il giovane reo confesso della strage avvenuta a Monreale.