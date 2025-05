Strade provinciali Tiberini contro i tagli del Governo | Scelta gravissima colpisce i cittadini

Le strade provinciali tiberini sono al centro di una battaglia contro i tagli del governo, una decisione che rischia di compromettere la sicurezza e i servizi per i cittadini. Massimo Tiberini, sindaco di Casoli e delegato Upi per la Provincia di Chieti, esprime il suo dissenso in occasione dell'assemblea nazionale dei presidenti di Provincia a Roma.

«Una scelta gravissima che compromette la sicurezza e la continuitĂ amministrativa delle Province»: così Massimo Tiberini, sindaco di Casoli e delegato Upi per la Provincia di Chieti, interviene a margine dell’assemblea nazionale dei presidenti di Provincia convocata ieri, 15 maggio, a Roma dal. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Strade provinciali, Tiberini contro i tagli del Governo: "Scelta gravissima, colpisce i cittadini"

