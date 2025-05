Strade chiuse a Napoli per “Neapolis Aquathlon” il 18 maggio | via Caracciolo e viale Dohrn

Il 18 maggio, Napoli ospiterà il "Neapolis Aquathlon 2025", un evento sportivo che prevede la chiusura di via Caracciolo e viale Dohrn. Il Comune ha disposto la chiusura delle strade fino a cessate esigenze, garantendo un percorso sicuro per i partecipanti. Scopri tutti i dettagli su questa iniziativa!

Per la gara "Neapolis Aquathlon 2025" il Comune ha stabilito di chiudere, per domenica 18 maggio, via Caracciolo e viale Dorhn fino a cessate esigenze. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Strade chiuse a Napoli per “Neapolis Aquathlon” il 18 maggio: via Caracciolo e viale Dohrn

Ne parlano su altre fonti

Strade chiuse e viabilità modificata: Napoli da bollino rosso in questa data

Si legge su informazione.it: C’è una giornata a Napoli da bollino rosso, le strade sono chiuse e la viabilità è altamente condizionata da un grandissimo evento: la situazione spiegata nel dettaglio Quando si parla di Napoli è dif ...

Giro d’Italia 2025 a Napoli, strade chiuse e divieti

Segnala msn.com: La tappa del Giro d’Italia 2025 di giovedì 15 maggio parte da Potenza e attraversa la Basilicata, l’Irpinia, il Nolano e l’area orientale di Napoli, per concludersi sul lungomare partenopeo. I ...

Strade chiuse a Napoli e provincia per il Giro d’Italia 2025: l’elenco

Lo riporta fanpage.it: La sesta tappa del Giro d'Italia, oggi, passerà per la Campania e si concluderà a Napoli; in città e in provincia sono tante le strade chiuse per consentire ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.