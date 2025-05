Storica Jasmine Paolini vola in finale a Roma

Jasmine Paolini scrive la storia tennistica, raggiungendo la finale degli Internazionali di Roma. È la prima italiana a disputare una finale femminile dal 2014, quando Sara Errani affrontò la leggendaria Serena Williams. Un traguardo che segna un momento significativo per il tennis italiano e per la carriera della giovane talentuosa atleta.

L'ultima italiana a giocare una finale femminile degli Internazionali era stata, nel 2014, Sara Errani, sua compagna di doppio. Si trovò davanti la più grande giocatrice della storia, Serena Wiliams.

