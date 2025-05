storia fiction e amori nella magica villa carlotta

TREMEZZINA (Como) Una principessa che sembra uscire dalla più classica delle fiabe, e che invece arriva da un’avvincente pagina di storia ottocentesca del lago di Como, con le sue bellezze rimaste immutate fino a oggi. Come Villa Carlotta di Tremezzina, dimora storia carica di vissuti e suggestioni, regalo della duchessa Marianne Nassau alla figlia Federica Luisa Carlotta di Prussia, trascinata sul lago nonostante la sua ostinata riluttanza, e rimasta "senza fiato", davanti a tanta magnificenza. Luoghi che la scrittrice Silvia Montemurro ha amato, studiato, approfondito alla ricerca delle microstorie di chi ha vissuto in questa e in altre "dimore di delizia" del lago di Como, per renderle protagoniste di un progetto narrativo inedito quanto accattivante: cinque romanzi, ognuno ambientato in una diversa villa del Lario, dove le famiglie, gli ospiti, le servitù si incrociano di continuo, in un grande affresco che abbraccia un’intera società. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

