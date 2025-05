Stop ai salari accessori del personale sanitario Fp Cgil | Persecuzione non è così che si risana il deficit

La Fp Cgil denuncia il blocco dei salari accessori per il personale sanitario delle ASL abruzzesi, considerando questa decisione una forma di persecuzione. Con un'iniziativa formale, il sindacato richiede un incontro urgente con il presidente della Regione Marco Marsilio e l'assessore alla Sanità Nicoletta Verì, sottolineando che non è così che si risana il deficit.

Bloccati i fondi del salario accessorio del personale sanitario di tutte e Asl abruzzesi. La denuncia arriva dalla Fp Cgil che con una nota formale ha chiesto un incontro urgente al presidente della Regione Marco Marsilio, all'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, al direttore del.

