STMicroelectronics annuncia | Nessuno smantellamento dal sito di Agrate Brianza

STMicroelectronics ha chiarito che non ci sarà alcuno smantellamento del sito di Agrate Brianza. In una nota ufficiale diramata il 16 maggio, l’azienda ha smentito le voci di spostamenti di macchinari verso sedi estere, confermando il continuo impegno per il mantenimento della produzione in Italia.

"Nessuno spostamento di macchinari dall'Italia verso siti stranieri". Questa, in sintesi, la nota ufficiale che nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì' 16 maggio, ha inviato STMicroelectronics di Agrate Brianza smentendo così le voci che da ieri circolavano in merito a trasferimenti di macchinari.

