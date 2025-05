Stipendio docenti e ATA online il cedolino di maggio Accredito venerdì 23

Il cedolino di maggio per docenti e personale ATA è disponibile online, con accredito previsto per venerdì 23. Gli insegnanti e il personale ATA con contratto fino al 30 giugno o 31 agosto 2026 possono accedere all'area personale per visualizzarlo. Si attende però il mese di giugno, quando si prevede un'importante riduzione salariale.

Docenti e personale Ata con contratto a tempo indeterminato o determinato con contratto al 31 agosto o 30 giugno 2026 possono visualizzare all'interno della propria area personale il cedolino relativo al mese di maggio 2025. Ma l'attenzione è puntata al mese di giugno, quando verrà applicato il taglio del cuneo fiscale e pagati gli arretrati da gennaio a maggio 2025, per applicazione della norma contenuta nella Legge di Bilancio 2025. L'articolo Stipendio docenti e ATA, online il cedolino di maggio. Accredito venerdì 23 . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

