In Friuli Venezia Giulia le donne sono pagate mediamente il 33 per cento in meno degli uomini; il loro tasso di occupazione è minore del 12 per cento, e sale al 15 per le figure dirigenziali e al 29 nei quadri. Questi i dati presentati dalla ricercatrice dell’Ires Chiara Cristini e affrontati in. 🔗Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Stipendi minori del 33 per cento per le donne: i dati del gender gap in regione