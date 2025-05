Stilista designer e ora anche regista | Antonio Marras debutta con Motel Jacaranda

Antonio Marras, stilista e designer affermato, fa il suo debutto alla regia con "Motel Jacaranda". Il cortometraggio esplora la tormentata storia d'amore tra Anna Maria Pierangeli e James Dean, arricchita da una proposta visiva intensa. In questa nuova avventura, Marras continua a dimostrare il suo eccezionale talento poliedrico.

Le immagini raccontano la straziante e tormentata storia d’amore tra Anna Maria Pierangeli e James Dean. Hanno un regista d’eccezione, Antonio Marras, che continua a dimostrarsi un artista a dir poco poliedrico, al suo debutto cinematografico con Motel Jacaranda. Il corto è stato presentato in anteprima al cinema Mexico di Milano insieme a Gianni Canova, rettore dell’UniversitĂ Iulm e storico del cinema. Motel Jacaranda è il corto di debutto dello stilista Antonio Marras. “Lo dico sempre: avrei voluto fare il regista. Con questo cortometraggio. Realizzo un sogno che porto dentro da sempre, quello di raccontare storie intrecciando immagini, suoni e abiti come fossero parole di una sceneggiatura emotiva”. In questo corto, niente è lasciato al caso: gli abiti indossati dagli attori sono protagonisti fanno parte della collezione SS 2025. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Stilista, designer e ora anche regista: Antonio Marras debutta con Motel Jacaranda

