Stemmi di contrada sulle culle dei bimbi nati all’Ospedale di Legnano | Così passa la paura del dottore

A Legnano, le culle dei neonati si colorano dei simboli delle otto contrade, trasformando un momento di paura in gioia. Nel mese di maggio, la città si anima, e questa iniziativa, come racconta Laura Pogliani, direttrice della pediatria, vuole far sentire i piccoli già parte integrante della comunità: "Luoghi sicuri e goliardici"...

Il Palio di Legnano arriva tra le incubatrici della neonatologia

Anche l'ospedale partecipa all'evento più atteso dalla città. Una tradizione che commemora la storica battaglia. Sulle culle il nome della contrada

