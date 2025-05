Stellantis ha deciso di ritardare il passaggio al 100% elettrico in Europa

Stellantis dice addio al progetto di sole auto elettriche in Europa nel 2030. Il pilastro del piano Dare Forward voluto dall’ex ad Carlos Tavares è caduto e ora il gruppo italo-francese punterĂ piĂą forte sull’ ibrido, in particolare per le future city car. La decisione non è ancora stata ufficializzata, ma – come anticipato dal quotidiano francese Les Echos – il messaggio è giĂ stato trasmesso ai rappresentanti dei lavoratori dei siti di ricerca e sviluppo in Francia: verranno posticipati i piani del totale passaggio all’elettrico per tutti i marchi. L’idea di Stellantis era ambiziosa: anticipare di cinque anni la normativa europea, che prevede il divieto di vendita di nuove auto termiche nel 2035. La strategia dei dirigenti è però andata a schiantarsi di fronte alle deludenti vendite di auto a batteria. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

