Il tragico evento che ha sconvolto l’Italia nelle ultime ore ha finalmente visto una svolta cruciale. Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione e le forze dell’ordine hanno arrestato una sospettata, portando avanti le indagini per omicidio. La scena del crimine non mostrava evidenti segni di ingresso forzato o furto, sollevando il sospetto che la vittima conoscesse il suo aggressore. Questo dettaglio ha indirizzato le investigazioni verso ipotesi più inquietanti. Stefania uccisa in casa, è svolta nelle indagini: chi sarebbe stato. L’omicidio è avvenuto a Fregene, in una zona residenziale vicino al mare. Stefania Camboni, vedova e madre di due figli, è stata scoperta priva di vita con diverse coltellate. La macabra scoperta è stata fatta da uno dei suoi figli che si recava spesso a trovarla. 🔗Leggi su Tvzap.it

