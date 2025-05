Stefanelli Juve | lo Scouting Director bianconero nel mirino di due club di Serie B Tutti i dettagli e cosa può accadere in estate

Stefanelli Juve: lo Scouting Director della Vecchia Signora piace a due club di Serie B. Tutti i dettagli e cosa può succedere in estate. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su X, due club di Serie B avrebbero posato gli occhi su Stefano Stefanelli, attuale Scouting Director della Juve. Arrivato lo scorso anno dopo l’ultima esperienza al Pisa, Stefanelli sarebbe corteggiato da queste due formazioni per diventare il loro prossimo direttore sportivo. Potrebbe essere un’estate di grandi cambiamenti per l’assetto dirigenziale della Juventus: da capire la posizione di Stefanelli anche. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

