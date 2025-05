Starmer | Putin deve pagare per il rifiuto della pace con l' Ucraina

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha affermato che Vladimir Putin deve affrontare le conseguenze del suo rifiuto di negoziare la pace con l'Ucraina. In vista del vertice della ComunitĂ politica europea in Albania, Starmer ha criticato la strategia di Putin, definita come una manovra di tergiversazione mentre la crisi si aggrava.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin deve "pagare il prezzo per il suo rifiuto di fare la pace " con l' Ucraina, in vista del vertice della ComunitĂ politica europea in Albania. "La tattica di Putin di tergiversare e temporeggiare, mentre continua a uccidere e a causare spargimenti di sangue in tutta l'Ucraina, è intollerabile", ha affermato Starmer in una dichiarazione prima del vertice, che si terrĂ il giorno in cui dovrebbero svolgersi in Turchia i colloqui tra funzionari russi e ucraini. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Starmer: Putin deve pagare per il rifiuto della pace con l'Ucraina

Altre fonti ne stanno dando notizia

Starmer, Putin deve pagare per il suo rifiuto della pace

Scrive ansa.it: Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin deve "pagare il prezzo per il suo rifiuto di fare la pace" con l'Ucraina, in vista del vertice della Comu ...

Macron, Starmer e Merz a Kiev: “Sanzioni a Mosca se non accetta la tregua di 30 giorni”. Cremlino: “Prima stop armi all’Ucraina”

Segnala ilfattoquotidiano.it: I volenterosi in visita da Zelensky: i leader chiedono a Putin un cessate il fuoco di 30 giorni e minacciano ritorsioni. Dura la replica di Mosca ...

Starmer incalza Trump: la pace in Ucraina non deve premiare Putin, lui è l'aggressore

msn.com scrive: Starmer, che in aereo aveva espresso ai giornalisti «la preoccupazione che se c’è un cessate il fuoco senza backstop darà semplicemente a Putin l ... giornalisti che deve esserci prima ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fiori - bimbi e palloncini: la festa di Kim per Putin come un vecchio film sovietico

Folla in festa lungo trenta chilometri di strada al passaggio del corteo di auto del presidente russo Vladimir Putin (secondo l'inviato di Rossiya) a Pyongyang.