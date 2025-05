Stalking attivato il codice rosso | ma stavolta la vittima è lui Arrestata la ex compagna

Orvieto (Terni), 16 maggio 2025 – Il Codice rosso per stalking è solitamente attivato per tutelare le donne da atti persecutori degli ex compagni, stavolta la vittima è un uomo e in carcere è finita la sua ex compagna. L’uomo ha denunciato ai carabinieri di Orvieto «di avere vissuto in uno stato d'ansia per l'invadenza ossessiva e sempre più pressante » della ex e per questo per lui è stato attivato il codice rosso. I militari hanno poi arrestato la giovane, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Terni, per quelle che sono state ritenute reiterate violazioni della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex, considerato vittima di atti persecutori. L'uomo - riferisce l'Arma - appartiene alla categoria dei cosiddetti soggetti fragili. 🔗Leggi su Lanazione.it

