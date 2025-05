Stadio Armando Picchi il prefetto | Condizioni critiche presto un tavolo sulla sicurezza

Il prefetto Giancarlo Dionisi ha definito le condizioni dello stadio Armando Picchi "critiche", annunciando l'imminente convocazione di un tavolo sulla sicurezza. All'incontro parteciperanno le forze di polizia, il sindaco e la proprietà del Livorno Calcio, in vista del passaggio della squadra in Serie C, per affrontare le problematiche strutturali e garantire la sicurezza dei tifosi.

Le condizioni dello stadio Armando Picchi, definite "critiche" dal prefetto Giancarlo Dionisi, saranno presto al centro di un tavolo che verrà convocato proprio in prefettura alla presenza delle forze di polizia, del sindaco e della proprietà del Livorno calcio. Con il passaggio in serie C.

