Sta già nascendo la nuova Inter | cinque colpi e più di 100 milioni

La nuova Inter sta prendendo forma con cinque colpi in arrivo e oltre 100 milioni spesi. Il croato Sucic è solo il primo tassello di un ambizioso piano di rinnovamento. Mentre il club nerazzurro si prepara per la finale di Champions il 31 maggio, punta a costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.

Il croato Sucic è il primo, ma non sarà certamento l’ultimo del piano di rinnovamento che attuerà il club nerazzurro nei prossimi mesi Mentre aspetta domenica e soprattutto il 31 maggio, giorno della finale di Champions, l’ Inter lavora per la prossima stagione con l’obiettivo di ripartire di nuovo in primissima fila sia in Italia che in campo europeo. Per il 20252026 ha già da mesi chiuso l’acquisto del croato Sucic, preso dalla Dinamo Zagabria per 14,5 milioni bonus esclusi e una percentuale sulla futura rivendita. Sta già nascendo la nuova Inter: cinque colpi e più di 100 milioni (LaPresse) – Calciomercato.it Il centrocampista classe 2003 potrà ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, anche se il meglio di sé lo ha fin qui dato come mezz’ala. Sarà nella rosa del Mondiale per Club. Per il torneo che inizierà a giugno negli Stati Uniti, la dirigenza interista conta di avere a disposizione anche Luis Henrique, l’esterno brasiliano del Marsiglia scelto in qualità di alternativa a Dumfries. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sta già nascendo la nuova Inter: cinque colpi e più di 100 milioni

