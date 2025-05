St la delocalizzazione silenziosa Macchinari trasferiti in Oriente

La Fiom lancia un allarme sulla delocalizzazione silenziosa dei macchinari di St ad Agrate, denunciando trasferimenti in Oriente che avvengono senza alcuna trasparenza. I sindacati chiedono un intervento deciso per garantire investimenti e un piano di rilancio per il sito lombardo, sottolineando la necessitĂ di proteggere il lavoro in Italia.

Agrate – “Basta con le manovre dietro le quinte e i trasferimenti fuori dall’Italia. Servono trasparenza, investimenti e un piano di rilancio vero per il sito lombardo”. Fiom all’attacco sulla “delocalizzazione che si sta consumando in St ad Agrate nel totale silenzio dell’azienda”, denuncia il segretario provinciale Pietro Occhiuto alla vigilia dell’incontro in Regione con la direzione, il ministro Adolfo Urso e gli assessori Guido Guidesi e Simona Tironi. “Stiamo assistendo con grande preoccupazione a una vera e propria operazione di svuotamento industriale del polo di via Olivetti – aggiunge –. Non solo non è stato riformulato il piano industriale, ma sono giĂ in corso traslochi di produzioni e tecnologie verso Singapore e imprese esterne in Cina, senza che i lavoratori ne sappiano nulla”. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - St, la delocalizzazione silenziosa “Macchinari trasferiti in Oriente”

