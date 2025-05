Squillo di Ayuso nella settima tappa del Giro d’Italia 2025 Roglic in maglia rosa

Juan Ayuso trionfa nella settima tappa del Giro d'Italia 2025, conquistando la Castel di Sangro-Tagliacozzo. Nonostante la vittoria, è Primoz Roglic a indossare la maglia rosa, consolidando la sua leadership nella corsa. Sul podio, insieme a Ayuso, sale anche Isaac Del Toro, rendendo questa tappa una giornata memorabile per l'UAE Team Emirates.

L’AQUILA (ITALPRESS) – Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) vince la settima tappa del Giro d’Italia 2025, la Castel di Sangro-Tagliacozzo, di 168 chilometri, ma a indossare la maglia rosa è Primoz Roglic (Red Bull – Bora – Hansgrohe). Sul podio odierno anche Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) ed Egan Bernal (Ineos Grenadiers). È stata una tappa complicata, con sette uomini in fuga: Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale), Alessandro Tonelli (Polti-VisitMalta), Gianmarco Garofoli (Soudal-QuickStep), Christian Scaroni (XDS Astana Team), Paul Double (Jayco AlUla), Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Gijs Leemreize (Picnic PostNL) hanno animato la corsa, il gruppo dei migliori ha cercato di gestire fino alla salita finale. Sull’ultima ascesa è successo praticamente di tutto, la Bahrain Vittoria e la Lidl-Trek hanno ricucito lo strappo sul gruppetto di testa, ma lo scatto finale è stato quello di Juan Ayuso. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Squillo di Ayuso nella settima tappa del Giro d’Italia 2025, Roglic in maglia rosa

