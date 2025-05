Square Enix svela immagini e dettagli narrativi di Kingdom Hearts IV in Quadratum

Square Enix ha finalmente rivelato nuove immagini e dettagli narrativi di Kingdom Hearts IV, ambientato nel misterioso Quadratum. Questi aggiornamenti, diffusi dopo oltre due anni dall'annuncio ufficiale, offrono un'anticipazione entusiasmante sul protagonista e sull'universo del gioco, promettendo un'esperienza unica per tutti i fan della saga.

Square Enix ha recentemente svelato due nuove immagini che offrono un primo sguardo aggiornato su Kingdom Hearts IV, gioco attualmente in fase di sviluppo. Questo materiale visivo, diffuso dopo oltre due anni dall'annuncio ufficiale del titolo, rappresenta il primo aggiornamento dal reveal avvenuto nell'aprile 2022 e conferma l'impegno costante dello studio verso la realizzazione di .

