Un serpente esotico è stato avvistato nei pressi di un hotel ad Acqui Terme, destando paura tra i residenti. I Carabinieri sono intervenuti per sequestrarlo, avviando indagini per accertare le circostanze del suo abbandono. L'episodio solleva interrogativi sulla presenza di animali esotici nella zona e sulla responsabilità dei proprietari.

Spunta serpente esotico nei pressi di un hotel a Acqui Terme, carabinieri in azione: residenti spaventati

Acqui Terme: recuperato serpente esotico di 1,5 metri nei pressi di un hotel

Strisciava nei pressi di un hotel, recuperato dai Carabinieri serpente Ghost di un metro e mezzo

