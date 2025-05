Springsteen contro Trump il Presidente lo attacca e insulta Biden | Corrotto prugna secca

In un vibrante scontro tra musica e politica, Donald Trump ha scatenato la sua ira contro Bruce Springsteen, dopo che il cantautore ha criticato il Presidente durante un concerto in Gran Bretagna. Su Truth Social, Trump ha attaccato non solo Springsteen, ma anche Joe Biden, definendolo in termini coloriti. La tensione tra le due icone continua a infiammarsi.

Nuovo scontro tra musica e politica alla Casa Bianca virtuale: Donald Trump è esploso di rabbia contro il leggendario cantautore Bruce Springsteen, “colpevole” di aver criticato il Presidente durante un suo recente concerto in Gran Bretagna. In un post su Truth Social, Trump ha definito Springsteen “un rocker altamente sopravvalutato” e si è dichiarato irritato dal fatto che l’artista “vada in un Paese straniero per parlare male del presidente degli Stati Uniti ”. Il tycoon ha proseguito: “Non mi è mai piaciuto né lui né la sua musica. È un fastidioso coglione che ha sostenuto il corrotto Joe Biden, una vera prugna secca”. L’ex inquilino della Casa Bianca ha attaccato anche l’aspetto fisico dell’artista, commentando che “la sua pelle è atrofizzata” e invitandolo a “ tenere la bocca chiusa ” per evitare ulteriori “pesanti” critiche. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Springsteen contro Trump, il Presidente lo attacca e insulta Biden: “Corrotto, prugna secca”

