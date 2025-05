Springsteen attacca Trump risponde | volano insulti Boss travolto

Bruce Springsteen non ha risparmiato critiche a Donald Trump, scatenando una reazione furiosa da parte dell'ex presidente. In un botta e risposta carico di insulti, la polemica si infiamma, rievocando il conflitto tra musica e politica. Questo scontro riaccende l'attenzione sul ruolo degli artisti nel dibattito pubblico statunitense.

Non ha preso bene gli insulti lanciati da Bruce Springsteen dal palco contro di lui e la sua amministrazione e così Donald Trump ha deciso di "cantarle" a modo suo al Boss, con una raffica di parole durissime. Una polemica politica che coinvolge nuovamente il mondo dello spettacolo americano, dopo l'anatema di Robert De Niro contro il presidente direttamente dal Festival di Cannes, pochi giorni fa. "Vedo che il sopravvalutatissimo Bruce Springsteen va in un Paese straniero a parlare male del presidente degli Stati Uniti. Non mi è mai piaciuto, non mi è mai piaciuta la sua musica, né la sua politica di sinistra radicale e, soprattutto, non è un uomo di talento - è solo uno str***zo invadente e odioso, che ha sostenuto con fervore il truffaldino Joe Biden, un idiota mentalmente incompetente e il nostro peggior presidente di sempre, che ha quasi distrutto il nostro Paese". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Springsteen attacca, Trump risponde: volano insulti, Boss travolto

