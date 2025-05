Springsteen attacca il governo Trump e The Donald risponde | Stia zitto è una prugna secca

Bruce Springsteen ha recentemente espresso la sua critica al governo Trump durante un concerto del tour "Land of Hope and Dreams". La sua posizione ha suscitato una pronta reazione da parte di Donald Trump, che ha risposto in modo colorito, definendo il cantautore una "prugna secca". Un episodio che mette in evidenza il continuo scontro tra arte e politica.

Lo sfogo di Donald Trump è arrivato a due giorni di distanza dalle parole di Bruce Springsteen che, nel corso del suo primo concerto del tour europeo "Land of Hope and Dreams", ha deciso di lanciarsi in un monologo di critica nei confronti dell'attuale amministrazione americana

