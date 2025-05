Spot dell’Aperol piovono critiche | Una promozione dell’alcolico ma di Ascoli non si vede niente

Lo spot di Aperol Spritz, girato nei luoghi iconici di Ascoli Piceno, ha suscitato polemiche per la sua promozione dell'alcolico. Mentre le immagini della città si diffondono in 30 paesi, in molti avvertono l'assenza di una rappresentazione autentica di Ascoli, sollevando interrogativi sul messaggio del brand e sull'impatto sulla comunità locale.

Ascoli, 16 maggio 2025 – Le immagini di Ascoli in 30 paesi di tutto il mondo grazie allo spot Aperol Spritz “L’unico. Per tutti” che è stato girato in piazza del popolo e al Caffè Meletti e che sta iniziando a invadere il mercato pubblicitario attraverso spot di varia fattura, realizzati in base ai media dove verranno trasmessi: tv, vod, social media, YouTube, affissioni, influencer. E’ la campagna ideata dal gruppo Campari per l’estate 2025 per l’iconico aperitivo italiano. Una campagna che parla anche ascolano. Lo spot è bello, fa festa, con un ritmo incalzante, inquadrature strette, tanta gioventù che celebra il rito dell’aperitivo. Di fatto, Ascoli è riconoscibile a chi la conosce già. Si intravedono in rapidissima successione l’angolo a sud di palazzo dei Capitani, la loggia del Caffè Meletti, i suoi interni, i suoi tavolini e il suo bancone, il loggiato sud della piazza (ex Standa per intenderci). 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spot dell’Aperol, piovono critiche: “Una promozione dell’alcolico, ma di Ascoli non si vede niente”

