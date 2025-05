"Vogliamo che nessun Comune resti solo". Il presidente della Provincia, Giovanni Palli, ha presentato così "Sportello Europa, lavoro e competitività", un servizio nato per semplificare il lavoro degli uffici e aiutare i sindaci a mettere a sistema le opportunità di finanziamento che spesso i piccoli Comuni faticano a intercettare. L’iniziativa che è stata presentata ieri nella sala delle colonne dell’amministrazione provinciale, non vuole essere un servizio a chiamata, ma un punto di riferimento stabile, operativo e di prossimità, promosso dalla Provincia nell’ambito del progetto "Piccoli", con il supporto di Anci, dedicato ai Comuni del territorio pavese, in particolare quelli di minori dimensioni, per supportarli in tutte le fasi della progettazione e gestione di fondi europei, nazionali e regionali. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sportello Europa operativo. Un aiuto ai piccoli Comuni