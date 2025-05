Oggi, venerdì 16 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sugli Internazionali d’Italia di tennis. Assisteremo alle semifinali del singolare femminile. Lorenzo Musetti affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner se la vedrà contro l’americano Tommy Paul. Si sogna una finale tutta italiana a Roma, ma non sarà affatto semplice. Da ricordare anche il doppio femminile con ErraniPaolini opposte alle russe AndreevaShnaider per un posto in finale. In primo piano il Giro d’Italia con la settima tappa, una frazione impegnativa che potrebbe dare indicazioni in chiave classifica generale. A Imola, invece, prenderà il via il settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1 e la Ferrari spera nel GP di casa di riscattarsi. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 16 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming