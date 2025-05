Spoleto al via l’Estate 2025 con il tour Nostalgia 80’-90’

Con grande entusiasmo Gianluca Sartini annuncia l’inizio dell’Estate 2025 con un evento imperdibile: il tour “Nostalgia 80’-90’”, che prenderà il via con il ritorno dell’attesissima ETE Disco Summer 2025, ospitata dal Ristorante Zengoni. L’evento, che celebra la musica e l’atmosfera degli anni Ottanta e Novanta, promette serate all’insegna del divertimento, dei ricordi e della buona compagnia. La serata inaugurale vedrà la partecipazione di DaniloMix Deejay e altri artisti che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale nel passato. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il calendario completo con tutte le date e le location del tour. Buona estate a tutti! 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Spoleto, al via l’Estate 2025 con il tour “Nostalgia 80’-90’”

