Spider-Man: Brand New Day, il ruolo di Sadie Sink potrebbe essere stato svelato All’inizio di quest’anno si è diffusa la voce che la star di Stranger Things, Sadie Sink, fosse stata scelta per interpretare Jean Grey nel reboot di X-Men dei Marvel Studios. Da allora, però, è stato rivelato che l’attrice reciterĂ in Spider-Man: Brand New Day. Il ruolo dell’attrice è stato tenuto nascosto, sebbene siano ovviamente emerse molte teorie a riguardo. Ora, nel podcast The Hot Mic (come riportato da Comicbookmovie ), John Rocha ha rivelato nuove indiscrezioni giuntegli riguardo tale ruolo. Stando a quanto da lui affermato, l’attrice interpreterĂ Mayday Parker, la figlia del Peter ParkerSpider-Man di Tobey Maguire. Nei fumetti, May “Mayday” Parker è la prima figlia di Peter e Mary Jane Parker in un universo futuro e alternativo. 🔗Leggi su Cinefilos.it