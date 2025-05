Spiaggia di Marianello al via i lavori di riqualificazione

"È ufficialmente iniziata la riqualificazione della spiaggia di Marianello a Licata, un angolo prezioso della nostra città spesso trascurato. Tra i primi interventi, una passerella in legno garantirà un accesso più sicuro, segnando l'inizio di un percorso di valorizzazione di questo simbolo locale."

"A Licata sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione della spiaggia di Marianello, uno dei luoghi simbolo della nostra città, troppo a lungo trascurato. Tra i primi interventi in corso, la realizzazione di una passerella in legno che renderà l’accesso alla spiaggia più sicuro e. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Spiaggia di Marianello, al via i lavori di riqualificazione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lavori Hera in via Abetone

ilrestodelcarlino.it scrive: Cominciano domani, in via Abetone Inferiore – tra Maranello e Fiorano- i lavori di Hera per la posa di una... Cominciano domani, in via Abetone Inferiore – tra Maranello e Fiorano- i lavori di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Florida: Bambina di 7 Anni muore travolta dalla sabbia mentre gioca in spiaggia

Una bambina di 7 anni, Sloan Mattingly, ha perso la vita in una tragica circostanza mentre giocava in spiaggia a Lauderdale-by-the-Sea, in Florida.