Spezzato dal temporale e malato | lo storico gelso di Cernusco è stato abbattuto definitivamente

Il storico gelso di Cernusco sul Naviglio, colpito dal recente temporale, è stato abbattuto definitivamente dopo una perizia agronomica che ha confermato la sua compromissione. Il ramo, crollato in piazza Matteotti, segna la fine di un'era per questo simbolo del territorio. La decisione del Comune si è resa necessaria per garantire la sicurezza della cittadinanza.

È stato abbattuto il gelso in piazza Matteotti a Cernusco sul Naviglio (hinterland est di Milano) un cui ramo si era spezzato crollando al suolo a causa del temporale di martedì in tarda serata. Il Comune ha fatto eseguire una perizia agronomica da cui è emersa la compromissione irrimediabile. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Spezzato dal temporale e malato: lo storico gelso di Cernusco è stato abbattuto definitivamente

