Spezia tutta la carica dei grandi ’ex’ | Passione-Picco avanti verso la A

Un popolo intero con il fiato sospeso per i playoff che valgono la Serie A. Quella massima serie che mercoledì sera, nell’ammirare il successo in Coppa Italia del Bologna di mister Vincenzo Italiano e Martin Erlic (tra i rossoblù anche Tommaso Pobega e Emil Holm), protagonisti di un’autentica impresa nel 2020, è tornata a tutti alla mente come una delle più grandi gioie sportive vissute dalla città. L’entusiasmo dei supporter bianchi si respira in ogni angolo del comprensorio spezzino-lunigianese, ma anche oltre confine, con tanti ex aquilotti di lungo corso pronti a ‘scendere in campo’ per tifare a distanza lo Spezia 1906. Sono i casi di due grandi ex giocatori delle Aquile, Stefano Sottili e Francolino Fiori, che a suo tempo masticarono amarissimo nei playoff di Serie C nei primi anni 2000 e che proprio nello Spezia di mister D’Angelo vedono un’indiretta occasione di riscatto. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

