Spese militari Silvestri M5s | Raggiunto il 2% del Pil? Harry Crosetto Potter spieghi dove ha trovato 10 miliardi in una notte

Il deputato del M5S, Silvestri, chiede chiarimenti urgenti ai ministri Crosetto e Tajani sulle spese militari italiane, che in un solo giorno sarebbero schizzate dal 1,5% al 2% del Pil. Domande nascono su come sia possibile reperire 10 miliardi in una notte, alimentando il dibattito sul budget militare del Paese.

“Chiediamo un’informativa urgente, anzi urgentissima al ministro Crosetto o al ministro Tajani, perchĂ© dai loro annunci abbiamo scoperto che l’Italia in una notte ha raggiunto il 2% del Pil per le spese militari. In una notte, cioè giovedì scorso stavamo all’1,5 e ora siamo al 2?. Così il deputato M5s, Francesco Silvestri, intervenendo alla Camera. “Visto che il bilancio integrato della Difesa nell’ultima legge finanziaria era di meno di 35 miliardi e che il 2% del Pil sono invece 45 miliardi, gli italiani vorrebbero sapere dove il ministro Henry Crosetto Potter ha trovato in una notte 10 miliardi da poter investire nella spesa militare, mentre fuori c’è un Paese ossessionato dai problemi della sanitĂ , del caro bollette e del carovita”, ha ironizzato ancora Silvestri. “Visto che il ministro Tajani ha anche aggiunto che il documento che attesta questo risultato è giĂ stato inviato al segretario generale della Nato Rutte – ha concluso. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spese militari, Silvestri (M5s): “Raggiunto il 2% del Pil? Harry Crosetto Potter spieghi dove ha trovato 10 miliardi in una notte”

