Spes Rai 3 | anziani tra cure silver economy e legami intergenerazionali

In un'Italia con oltre 14 milioni di anziani, il dibattito si accende attorno al loro ruolo nella società: sono un onere o una risorsa? La silver economy e i legami intergenerazionali emergono come temi cruciali, offrendo opportunità per valorizzare l’esperienza e la saggezza degli over 65, in un contesto che richiede un nuovo approccio alle politiche sociali.

In un Paese dove oltre 14 milioni di individui hanno superato i 65 anni, l'Italia si configura tra le nazioni più anziane al mondo, subito dopo il Giappone. Il dibattito si concentra su una domanda fondamentale: gli anziani rappresentano un onere per la società o costituiscono una risorsa preziosa? La settima puntata di Spes, trasmessa

