Sperimentare i cinque Campi di Esperienza attraverso la favola di Pinocchio

Scopri l'affascinante mondo di Pinocchio attraverso i cinque campi di esperienza in un corso di formazione professionale per docenti. Organizzato da SO.GE.S, ente accreditato al MIUR, questo percorso mira a potenziare le competenze didattiche, stimolando la creatività e l'approccio pratico nell'insegnamento. Un’opportunità unica per arricchire la tua pratica educativa.

Corso di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 1702016 Presentazione dell'iniziativa formativa Questo corso di formazione è finalizzato a rendere i partecipanti (docenti Scuola dell'Infanzia) a riflettere sui Campi di Esperienza attraverso una disamina della favola di Pinocchio scritta da Collodi .

